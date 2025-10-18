Atalanta-Lazio, Sarri come schiererà la squadra biancoceleste? La situazione - Lazio News 24

Atalanta-Lazio, Sarri in piena emergenza per la sfida di Bergamo

La settima giornata del campionato di Serie A 2025/2026 propone un appuntamento imperdibile: Atalanta-Lazio, in programma domenica 19 ottobre alle ore 18:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La sfida promette spettacolo, ma per Sarri si prospetta una gara complicata a causa delle numerose assenze che colpiscono la rosa biancoceleste.

L’Atalanta, allenata da Juric, arriva alla sfida contro la Lazio con rinnovato entusiasmo. Dopo settimane di acciacchi, il tecnico ritrova pedine fondamentali come De Ketelaere, Zalewski, Scamacca e Scalvini. Di questi, solo il primo dovrebbe partire titolare. In difesa ci saranno Djimsiti, Hien e Ahanor, con Zappacosta e Zalewski sugli esterni. De Roon rientra in mezzo al campo accanto a Ederson, mentre in avanti spazio alla fantasia di Lookman e De Ketelaere alle spalle di Krstovic.

Per quanto riguarda la Lazio, la situazione è molto più complessa. Il tecnico Sarri, che si affiderà al consueto 4-3-3, deve fare i conti con un’infermeria piena: Castellanos sarà out per almeno un mese, mentre Zaccagni, Rovella e Dele-Bashiru sono già indisponibili. Restano in dubbio anche Marusic, Pellegrini e Dia, complicando ulteriormente le scelte dell’allenatore.

Le probabili scelte di Sarri vedono Provedel tra i pali, con Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares in difesa. A centrocampo dovrebbero agire Cataldi, Basic e il rientrante Guendouzi, mentre in attacco spazio a Cancellieri a destra e Pedro al centro, pronto ad agire da falso nueve in caso di forfait di Dia. Il tridente sarà completato da un’ulteriore scelta last minute, con poche alternative disponibili.

La sfida Atalanta-Lazio sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre: da un lato Juric vuole dare continuità al progetto nerazzurro, dall’altro Sarri cerca di trovare risposte nonostante le difficoltà legate agli infortuni. L’emergenza potrebbe spingere il tecnico toscano a soluzioni creative, ma anche a puntare sulla compattezza e sull’organizzazione difensiva per limitare il potenziale offensivo dell’Atalanta.

In un momento delicato della stagione, Atalanta-Lazio si carica di significati importanti per entrambe le formazioni. Per Sarri, sarà l’occasione di dimostrare ancora una volta la sua capacità di adattamento e gestione dell’emergenza, in un contesto difficile ma non impossibile.

