Atalanta-Lazio, Juric può sorridere: trovati ben quattro titolari - Lazio News 24

Atalanta-Lazio: Juric ritrova quattro titolari in vista della sfida di Bergamo

La sfida Atalanta-Lazio si avvicina e per il tecnico Ivan Juric arrivano notizie positive. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi, la Dea sta iniziando a ritrovare compattezza e solidità, grazie anche all’impegno costante della rosa e a una crescita collettiva importante. Ora, in vista del delicato match contro la Lazio, in programma al New Balance Stadium di Bergamo, la formazione bergamasca potrà contare sul rientro di ben quattro titolari.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Juric potrà finalmente riabbracciare alcuni dei suoi uomini chiave. In particolare, torneranno a disposizione Giorgio Scalvini e Odilon Kossounou per il reparto difensivo, due elementi fondamentali per garantire equilibrio e solidità al pacchetto arretrato. La loro assenza si era fatta sentire nelle ultime settimane, soprattutto nelle partite più intense, dove l’Atalanta aveva mostrato qualche segnale di affanno nella gestione degli spazi.

Ma le buone notizie non finiscono qui: per Atalanta-Lazio, rientreranno anche Nicola Zalewski e Charles De Ketelaere, entrambi recuperati dai rispettivi problemi fisici. Il primo è pronto a dare nuova energia sulla fascia, mentre il belga ex Milan rappresenta una pedina preziosa tra le linee, capace di accendere la manovra offensiva con le sue giocate.

La gara contro la Lazio si preannuncia come un vero e proprio test per misurare le ambizioni dell’Atalanta. I biancocelesti, reduci da un periodo altalenante, restano una delle avversarie più insidiose del campionato, e Juric lo sa bene. Il recupero di questi quattro giocatori chiave potrebbe fare la differenza, offrendo al tecnico maggiori soluzioni tattiche e profondità di rosa.

La sosta per le Nazionali, dunque, è arrivata nel momento giusto per la squadra orobica, che ha potuto lavorare con serenità e recuperare energie fisiche e mentali. Ora, tutta l’attenzione è rivolta al big match Atalanta-Lazio, una sfida che promette spettacolo e intensità, tra due squadre che vogliono confermare le proprie ambizioni in zona Europa.

Con il ritorno di Scalvini, Kossounou, Zalewski e De Ketelaere, l’Atalanta si prepara ad affrontare la Lazio con il miglior undici possibile, pronta a sfruttare il fattore campo e a dare un segnale forte al campionato.

LEGGI ANCHE – La situazione in casa Lazio sullo stadio Flaminio