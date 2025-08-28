Argentina, Scaloni ufficializza i convocati per le ultime sfide di qualificazione. La scelta su Castellanos

Argentina, Scaloni ufficializza i convocati per le ultime sfide di qualificazione. Ecco la decisione su Castellanos

Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni – ex difensore della Lazio e dal 2018 alla guida dell’Albiceleste – ha reso nota la lista dei 29 giocatori convocati per l’ultima doppia giornata delle Eliminatorie Sudamericane verso il Mondiale. La selezione campione del mondo in carica affronterà il Venezuela giovedì 4 settembre, per poi sfidare l’Ecuador martedì 9 settembre in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per la classifica.

Tra i convocati spicca, come sempre, Lionel Messi – icona del calcio mondiale, sette volte Pallone d’Oro e capitano della nazionale – pronto a guidare la squadra nelle due sfide. Assenze di rilievo quelle di Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea squalificato dopo la gara contro la Colombia, e di Taty Castellanos, attaccante della Lazio.

L’Argentina di Scaloni, già qualificata ma desiderosa di mantenere il primato, punta a chiudere in bellezza le qualificazioni, consolidando meccanismi e testando soluzioni tattiche in vista della fase finale del torneo iridato. Le sfide contro Venezuela ed Ecuador saranno anche un banco di prova per nuovi innesti e per confermare la profondità della rosa campione del mondo.

Con una miscela di fuoriclasse affermati e giovani promesse, l’Albiceleste si presenta come una delle formazioni più temute in vista del prossimo Mondiale.

I CONVOCATI



Portieri: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique Marsiglia), Walter Benítez (Crystal Palace).

Difensori: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique Marsiglia), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique Lione), Gonzalo Montiel (River Plate), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth).

Centrocampisti: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentin Carboni (Genoa)

Attaccanti: José López (Palmeiras), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Julián Álvarez (Atlético Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Franco Mastantuono (Real Madrid).