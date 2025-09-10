 Arbitro Sassuolo Lazio, scelto il fischietto del match: designazione e precedenti
Arbitro
2021 archivio Image Sport / Borussia Dortmund / cartellino giallo / foto Uefa/Image Sport

Arbitro Sassuolo Lazio, scelto il fischietto del match: designazione e precedenti. Ecco chi dirigerà l’incontro del Mapei Stadium

L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha comunicato le designazioni ufficiali per la terza giornata di Serie A. La direzione della sfida tra Sassuolo e Lazio, in programma domenica 14 settembre alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, è stata affidata a Paride Tremolada della sezione di Monza.

Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Fontemurato e Cavallina, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Marinelli. A completare la squadra arbitrale, nella sala VAR di Lissone, ci saranno Francesco Meraviglia in qualità di VAR principale e Luca Pairetto come AVAR.

Per Tremolada si tratta del quarto incrocio in carriera con la Lazio. I precedenti sorridono ai colori biancocelesti, che con lui non hanno mai perso. Il bilancio complessivo è di una vittoria e due pareggi in tre partite dirette.

Curiosamente, il primo precedente assoluto risale proprio a una partita contro il Sassuolo, disputata nella stagione 2023/24 e terminata con il punteggio di 1-1. Le altre due direzioni sono avvenute nella scorsa stagione, entrambe allo Stadio Olimpico: la prima in occasione della vittoria casalinga per 3-1 contro il Venezia, la seconda nel pareggio per 1-1 contro il Como. La squadra di Sarri spera di mantenere questo trend positivo per continuare la propria marcia in campionato.

La Squadra Arbitrale Completa

  • Arbitro: Paride Tremolada
  • Assistenti: Fontemurato – Cavallina
  • IV Uomo: Marinelli
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Pairetto
