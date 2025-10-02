Arbitro Lazio Torino: designato il fischietto del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Chi dirige la sfida

Sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì l’arbitro designato per la delicata sfida tra Lazio e Torino, in programma sabato 4 ottobre alle ore 15:00 e valida per la sesta giornata di Serie A. In un momento cruciale per la squadra di Sarri, reduce dalla vitale vittoria di Genova ma ancora in piena emergenza, la scelta del fischietto assume un’importanza particolare.

L’intera squadra arbitrale che dirigerà il match dell’Olimpico è stata resa nota: gli assistenti di Piccinini saranno Capaldoe Laudato, con Marinelli come quarto uomo. La sala VAR sarà presidiata da Ghersini, coadiuvato dall’AVAR Chiffi.

I precedenti tra l’arbitro Piccinini e la Lazio raccontano di un bilancio in sostanziale equilibrio, anche se con una leggera pendenza a favore dei biancocelesti. In otto incroci, sono arrivate quattro vittorie per la Lazio, due pareggi e due sconfitte. L’ultimo precedente risale alla scorsa stagione, in una trasferta non fortunata per i capitolini.

Per la squadra di Sarri, la partita contro il Torino rappresenta un test fondamentale per dare continuità al successo di Marassi e per provare a risalire la classifica prima della sosta per le nazionali. L’auspicio di tutto l’ambiente è che si possa assistere a una partita corretta e ben diretta, dove i protagonisti siano solo i giocatori in campo.

La squadra arbitrale completa: