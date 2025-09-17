Arbitro Lazio-Roma, chi dirigerà il Derby capitolino? - Lazio News 24

Arbitro Lazio-Roma: tocca a Sozza per il derby, tutte le designazioni della 4ª giornata di Serie A

La FIGC ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2025/26, in programma da venerdì 19 a lunedì 22 settembre. Tra le sfide più attese c’è senza dubbio il Derby della Capitale, e la scelta sull’arbitro di Lazio-Roma è ricaduta su Simone Sozza, uno dei fischietti più esperti del panorama italiano. Una decisione che conferma la fiducia nei confronti del direttore di gara lombardo, già protagonista in match ad alta tensione.

Sozza sarà affiancato dagli assistenti Baccini e Vecchi, mentre il quarto ufficiale sarà Ayroldi. Al VAR ci sarà Di Paolo, con Massa in qualità di AVAR. Una squadra arbitrale ben strutturata per una partita che, storicamente, richiede grande equilibrio, gestione della tensione e prontezza nelle decisioni.

La scelta dell’arbitro per Lazio-Roma ha subito acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Sozza, già designato per precedenti edizioni del derby, ha sempre mostrato una direzione di gara autorevole. La Lazio, in particolare, ha ottenuto risultati alterni con lui in campo, ma ha apprezzato la gestione delle situazioni più delicate.

Oltre al derby, ecco tutte le designazioni della 4ª giornata di Serie A:

Lecce – Cagliari (venerdì 19/09, ore 20:45): Zufferli

(venerdì 19/09, ore 20:45): Zufferli Bologna – Genoa (sabato 20/09, ore 15:00): Collu

(sabato 20/09, ore 15:00): Collu Hellas Verona – Juventus (sabato 20/09, ore 18:00): Rapuano

(sabato 20/09, ore 18:00): Rapuano Udinese – Milan (sabato 20/09, ore 20:45): Doveri

(sabato 20/09, ore 20:45): Doveri Torino – Atalanta (domenica 21/09, ore 15:00): Colombo

(domenica 21/09, ore 15:00): Colombo Cremonese – Parma (domenica 21/09, ore 15:00): La Penna

(domenica 21/09, ore 15:00): La Penna Fiorentina – Como (domenica 21/09, ore 18:00): Bonacina

(domenica 21/09, ore 18:00): Bonacina Inter – Sassuolo (domenica 21/09, ore 20:45): Marinelli

(domenica 21/09, ore 20:45): Marinelli Napoli – Pisa (lunedì 22/09, ore 20:45): Crezzini

Tutti i match avranno una squadra VAR e AVAR designata per supportare le decisioni sul campo. Ma i riflettori saranno inevitabilmente puntati sull’arbitro di Lazio-Roma, una figura centrale in un match dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Con Simone Sozza al centro del campo, il derby si preannuncia teso ma ben gestito. La Lazio spera che l’esperienza del direttore di gara possa garantire un arbitraggio all’altezza della posta in palio.