Arbitro Lazio Parma: Arena dirigerà il match dell’ottava giornata – Lazio News 24

Arbitro Lazio Parma, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’8a giornata del campionato di Serie A 2026-2027
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere Lazio Parma sarà il sig. Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. La designazione completa:
ARBITRO: ARENA
1^ ASSISTENTE: CECCON
2^ ASSISTENTE: CEOLIN
4^ UOMO: DOVERI
VAR: SANTORO
ASSISTENTE VAR: MAZZOLENI
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