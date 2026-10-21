Arbitro Lazio Parma: Arena dirigerà il match dell’ottava giornata – Lazio News 24

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Arbitro Lazio Parma: Arena dirigerà il match dell’ottava giornata

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Published 3 ore fa il 21 Ottobre 2026
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Arbitro Pallone Serie A

Arbitro Lazio Parma, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’8a giornata del campionato di Serie A 2026-2027

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere Lazio Parma sarà il sig. Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. La designazione completa:

ARBITRO: ARENA

1^ ASSISTENTE: CECCON

2^ ASSISTENTE: CEOLIN

4^ UOMO:  DOVERI

VAR: SANTORO

ASSISTENTE VAR: MAZZOLENI

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