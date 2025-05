Arbitro Lazio Lecce, scelto il direttore di gara per la sfida: cosa filtra in vista dell’ultima di campionato

Arbitro Lazio Lecce: comunicate le terne arbitrali per l’ultima giornata di Serie A, scopriamo insieme chi arbitrerà la gara dell’Olimpico

Manca sempre meno al termine del campionato di Serie A 2024/25, che si chiuderà domenica 25 maggio. La Lazio ospiterà il Lecce, squadra ancora in lotta per rimanere nel massimo campionato italiano. Dall’altra parte, i Biancocelesti sperano in un passo falso di Roma e Juventus, che in caso di vittoria significherebbe Champions League.

Quest’oggi, la Lega ha reso note le terne arbitrali della 38esima giornata. A Lazio e Lecce è toccato Michael Fabbri. Il direttore romagnolo ha diretto i Biancocelesti 16 volte in carriera, con un bilancio più che positivo. Il club, infatti, conta 11 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte.

Di seguito, la terna arbitrale completa di Lazio-Lecce:

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Carbone – Peretti

Iv Uomo: Ayroldi

Var: Meraviglia

A. Var: Piccinini