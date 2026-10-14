 Arbitro Juventus Lazio: designato il fischietto del match
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Arbitro Juventus Lazio: designato il fischietto del match

Romeo Talarico
Published 9 ore fa il 14 Ottobre 2026
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Arbitro Pallone Serie A

Arbitro Juventus Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 7a giornata del campionato di Serie A 2026-2027

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 7a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere Juventus Lazio sarà il sig.Massa della sezione di Imperia. La designazione completa:

ARBITRO: MASSA 

1^ ASSISTENTE: ALASSIO 

2^ ASSISTENTE: BERTI

4^ UOMO:   MARESCA

VAR: MERAVIGLIA

ASSISTENTE VAR: AURELIANO

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