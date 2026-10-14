Arbitro Juventus Lazio: designato il fischietto del match

Arbitro Juventus Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 7a giornata del campionato di Serie A 2026-2027
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 7a giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere Juventus Lazio sarà il sig.Massa della sezione di Imperia. La designazione completa:
ARBITRO: MASSA
1^ ASSISTENTE: ALASSIO
2^ ASSISTENTE: BERTI
4^ UOMO: MARESCA
VAR: MERAVIGLIA
ASSISTENTE VAR: AURELIANO
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