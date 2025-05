Allenatore Lazio, i biancocelesti cercano un’alternativa a Sarri. Spunta un nome dall’estero

Condividi via email

Allenatore Lazio: spunta una nuova pista per la panchina della società romana nella prossima stagione. Scopriamo di chi si tratta

Ormai manca solo l’ufficialità. Con ogni probabilità Baroni lascerà la Lazio. Perciò, i biancocelesti sono alla ricerca di un nuovo profilo per sostituirlo. Il prescelto è senza dubbio Maurizio Sarri, che però non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro.

Nell’attesa, il club romano si è portato avanti, pensando a delle alternative all’ex Juventus. Il nuovo nome, emerso nelle ultime ore, è quello di Quique Sànchez Flores. Per chi non lo conoscesse, lo spagnolo ha una carriera incredibile alle spalle: ha portato il Valencia ai quarti di Champions e ha vinto Supercoppa Europea ed Europa League con l’Atletico Madrid. Secondo TuttoMercatoWeb, il nome sarebbe stato consigliato proprio da Lotito, che vorrebbe puntare su di lui in caso di mancato ingaggio di Sarri.