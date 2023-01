Allenamento Lazio: ripresa per la squadra di Sarri. Il report. Il tecnico lavora coi difensori, Martusciello con centrocampisti e attaccanti, manca solo Gila

A Formello stamattina la squadra biancoceleste si è allenata divisa in reparti, mentre nel pomeriggio l’allenamento tecnico si farà con un unico gruppo. Sarri si è occupato di lavorare coi difensori, mentre il vice Martusciello si è occupato dei centrocampisti e degli attaccanti, all’appello mancava solo Gila a causa di una brutta contusione al piede presa prima della gara col Lecce.

Nel gruppo Lazzari squalificato nella scorsa partita contro l’Empoli, non giocherà contro il Sassuolo, al suo posto ci sarà Hysaj, fatto allenare a destra in una delle due linee a quattro provate in mattinata.