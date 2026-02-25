Allenamento Lazio, in agenda figura una doppia seduta a Formello! Le novità

Allenamento Lazio, non c’è tempo per rifiatare! Si accosta il match con il Torino: i biancocelesti oggi alle prese con una doppia seduta

La Lazio si prepara a una settimana decisiva, con il futuro della stagione che potrebbe essere segnato dal doppio impegno tra Serie A e Coppa Italia. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la squadra di Maurizio Sarri affronterà una doppia seduta di allenamento oggi a Formello, con l’obiettivo di prepararsi sia alla sfida di campionato contro il Torino, sia alla partita fondamentale contro l’Atalanta in Coppa.

Calciomercato Lazio LIVE: le ultime su Pellegrini, Tavares e Diogo Leite

Lazio, il campionato come preludio alla Coppa Italia

La prima delle due sfide è quella di campionato, quasi di disturbo, contro il Torino domenica alle 18. Una gara che, pur essendo importante per il morale, sembra passare in secondo piano rispetto al grande obiettivo che attende la Lazio: la Coppa Italia. La partita di mercoledì sera contro l’Atalanta rappresenta l’ultima opportunità di prolungare la stagione, con il trofeo come unica ancora di salvezza per le ambizioni europee del club.

Coppa Italia, l’ultima speranza per l’Europa

La vera speranza di Maurizio Sarri e della Lazio risiede nella Coppa Italia, competizione che potrebbe permettere ai biancocelesti di qualificarsi per l’Europa anche senza un piazzamento in campionato. L’obiettivo, infatti, è alzare il trofeo il 13 maggio, data della finalissima, che si terrà allo Stadio Olimpico, il campo “neutro” per eccellenza. Questo rappresenta l’unico spiraglio per mantenere vive le poche speranze europee rimaste.

Lazio, un mese cruciale: Torino e Atalanta, scelte decisive

Il countdown è già cominciato. Da oggi, 25 febbraio, alla sfida di ritorno contro l’Atalanta del 3 marzo, saranno giorni cruciali per Sarri e i suoi ragazzi. La doppia preparazione terrà conto di entrambe le gare, con le scelte per Torino già influenzate dall’appuntamento in Coppa Italia. La Lazio ha un mese di fuoco davanti, con il destino che dipende dalla capacità di rispondere presente nelle due competizioni!