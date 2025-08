Lazio, vero e proprio boom dei tifosi nonostante la contestazione. La situazione - Lazio News 24

Lazio e boom abbonamenti: numeri da record nonostante le tensioni

In un’estate caratterizzata da tensioni, incertezze e proteste da parte di una parte della tifoseria, arriva un segnale forte e chiaro: la Lazio continua ad avere un seguito appassionato. Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata del 6 agosto sono state staccate 27.200 tessere stagionali, un dato che testimonia il legame profondo tra la squadra e il suo pubblico, nonostante un calciomercato Lazio ancora oggetto di discussione.

Basta poco per raggiungere un traguardo storico: con appena 100 abbonamenti in più, il club eguaglierebbe il quarto miglior dato di sempre nell’era Lotito. E con 1.500 tessere aggiuntive, la Lazio salirebbe addirittura sul podio, superando quota 28.730 della stagione 2004/2005. Nonostante le polemiche che hanno accompagnato le ultime settimane, è tutt’altro che impossibile raggiungere i numeri record delle due migliori stagioni per affluenza: 29.036 e 30.333 abbonati.

Il boom abbonamenti sorprende, soprattutto alla luce di un calciomercato Lazio che non ha ancora infiammato i tifosi. Alcune cessioni pesanti, i ritardi nell’arrivo di nuovi rinforzi e la gestione tecnica del club hanno generato malumore nell’ambiente biancoceleste. Tuttavia, la passione per i colori sociali resta forte, e i numeri lo dimostrano.

Il ritorno di Maurizio Sarri in panchina e la volontà della società di rafforzare la squadra sembrano aver comunque mantenuto viva la speranza tra i tifosi. L’ambizione di tornare a lottare per l’Europa e di migliorare i risultati della scorsa stagione ha sicuramente influito sulla campagna abbonamenti. Ma è anche evidente come la tifoseria continui a rappresentare uno dei patrimoni più solidi della Lazio, capace di rispondere presente anche nei momenti più delicati.

Sul fronte del calciomercato Lazio, intanto, la società lavora in silenzio per completare l’organico. La priorità resta un difensore centrale, viste le difficoltà in retroguardia, ma si valutano anche rinforzi a centrocampo e in attacco. I prossimi giorni saranno decisivi per consegnare a Sarri una rosa all’altezza delle aspettative.

La risposta del pubblico è già arrivata: ora spetta alla dirigenza, attraverso il calciomercato Lazio, alimentare l’entusiasmo e concretizzare la fiducia dimostrata dagli abbonati.