 Abbonamenti Lazio, pronta la riapertura: la strategia del club e il nuovo obiettivo
Lazio news 24

Published

5 ore ago

on

By

Tifosi Lazio

Abbonamenti Lazio, pronta la riapertura: la strategia del club e il nuovo obiettivo per battere ogni record. Tutti i dettagli

Nonostante un’estate turbolenta, segnata dal blocco del mercato e da un palpabile clima di contestazione nei confronti della società, il popolo della Lazio ha risposto presente, stringendosi attorno alla squadra e al suo allenatore, Maurizio Sarri. La campagna abbonamenti, chiusasi lo scorso 20 agosto, è stata un successo straordinario: con 29.163 tessere vendute, il club ha registrato il secondo miglior dato di sempre dell’era Lotito. Un segnale inequivocabile di fiducia verso il gruppo, considerato un vero e proprio scudo contro le difficoltà societarie.

Questo plebiscito di affetto, però, potrebbe essere solo il primo passo. Visto l’entusiasmo e la grande risposta dei tifosi, la Lazio ha infatti intenzione di riaprire le vendite con un obiettivo tanto ambizioso quanto chiaro: superare la soglia psicologica dei 30.000 abbonati. Nel mirino c’è il record assoluto stabilito nella stagione 2023/24, quando vennero staccate ben 30.333 tessere.

La strategia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è studiata nei minimi dettagli e ruota attorno alla partita più sentita della stagione. L’idea è quella di riaprire la campagna abbonamenti subito dopo il derby contro la Roma, in programma il 21 settembre. Questa tempistica permetterebbe ai nuovi abbonati di acquistare una tessera a prezzo ridotto, dato che due match casalinghi (contro Verona e Roma) sarebbero già stati disputati.

Ma la ragione principale è strategica ed emozionale: il club punta a sfruttare la scia di un potenziale successo nella stracittadina. Una vittoria contro i rivali giallorossi genererebbe un’ondata di euforia che, secondo i piani, dovrebbe tradursi in una spinta decisiva per le vendite, portando la Lazio a sfondare il muro dei 30.000 fedelissimi e a scrivere un’altra pagina di storia grazie alla passione del suo popolo. Il risultato del derby, dunque, non peserà solo sulla classifica, ma anche sul raggiungimento di questo prestigioso traguardo.

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.