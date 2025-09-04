Abbonamenti Lazio, pronta la riapertura: la strategia del club e il nuovo obiettivo per battere ogni record. Tutti i dettagli

Nonostante un’estate turbolenta, segnata dal blocco del mercato e da un palpabile clima di contestazione nei confronti della società, il popolo della Lazio ha risposto presente, stringendosi attorno alla squadra e al suo allenatore, Maurizio Sarri. La campagna abbonamenti, chiusasi lo scorso 20 agosto, è stata un successo straordinario: con 29.163 tessere vendute, il club ha registrato il secondo miglior dato di sempre dell’era Lotito. Un segnale inequivocabile di fiducia verso il gruppo, considerato un vero e proprio scudo contro le difficoltà societarie.

Questo plebiscito di affetto, però, potrebbe essere solo il primo passo. Visto l’entusiasmo e la grande risposta dei tifosi, la Lazio ha infatti intenzione di riaprire le vendite con un obiettivo tanto ambizioso quanto chiaro: superare la soglia psicologica dei 30.000 abbonati. Nel mirino c’è il record assoluto stabilito nella stagione 2023/24, quando vennero staccate ben 30.333 tessere.

La strategia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è studiata nei minimi dettagli e ruota attorno alla partita più sentita della stagione. L’idea è quella di riaprire la campagna abbonamenti subito dopo il derby contro la Roma, in programma il 21 settembre. Questa tempistica permetterebbe ai nuovi abbonati di acquistare una tessera a prezzo ridotto, dato che due match casalinghi (contro Verona e Roma) sarebbero già stati disputati.

Ma la ragione principale è strategica ed emozionale: il club punta a sfruttare la scia di un potenziale successo nella stracittadina. Una vittoria contro i rivali giallorossi genererebbe un’ondata di euforia che, secondo i piani, dovrebbe tradursi in una spinta decisiva per le vendite, portando la Lazio a sfondare il muro dei 30.000 fedelissimi e a scrivere un’altra pagina di storia grazie alla passione del suo popolo. Il risultato del derby, dunque, non peserà solo sulla classifica, ma anche sul raggiungimento di questo prestigioso traguardo.