Abbonamenti Lazio, boom di richieste. La campagna potrebbe essere allungata - Lazio News 24

Abbonamenti Lazio, boom di richieste: possibile riapertura dopo il derby. La situazione attuale

La stagione è appena iniziata, ma il legame tra la Lazio e i suoi tifosi è già fortissimo. La risposta del popolo biancoceleste è stata straordinaria: con 29.163 abbonamenti Lazio già sottoscritti, il club ha raggiunto uno dei risultati più significativi degli ultimi anni in termini di fidelizzazione. Un segnale chiaro di entusiasmo e attaccamento, che ha sorpreso positivamente anche la dirigenza.

Inizialmente, come riportato dal Corriere dello Sport, la società aveva deciso di chiudere la campagna abbonamenti Lazio per motivi organizzativi, soprattutto in vista del delicatissimo Derby contro la Roma, previsto alla quarta giornata. La gestione della stracittadina comporta complessità logistiche importanti, e da qui era nata la scelta di interrompere le sottoscrizioni.

Tuttavia, l’entusiasmo generato dalla campagna ha spinto la Lazio a rivedere la sua posizione. I numeri parlano chiaro, e il club starebbe ora seriamente valutando una riapertura degli abbonamenti Lazio subito dopo il derby. L’idea è quella di permettere ai tifosi ancora indecisi o impossibilitati a sottoscrivere l’abbonamento nelle prime fasi, di farlo comunque a stagione in corso.

La novità, in caso di riapertura, riguarderebbe il prezzo: chi deciderà di abbonarsi dopo la stracittadina potrà farlo a una tariffa ridotta, che escluderà naturalmente le due partite casalinghe già disputate allo Stadio Olimpico. Un modo per andare incontro alla tifoseria e, al tempo stesso, mantenere alto l’entusiasmo attorno alla squadra.

La società biancoceleste, che mira a battere ogni record, vuole sfruttare il clima positivo per puntare a numeri ancora più alti. L’obiettivo, nemmeno troppo velato, è superare il record storico di abbonamenti Lazio e consolidare un legame con la tifoseria che appare oggi più solido che mai.

Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti ufficiali, ma l’ipotesi di una riapertura della campagna abbonamenti Lazio sembra sempre più concreta. Una seconda chance per tanti sostenitori di unirsi alla corsa biancoceleste e sostenere la squadra dal vivo, partita dopo partita, nella cornice dell’Olimpico.