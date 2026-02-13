Zambrotta: «La Juve contro la Lazio ha subito due gol e poi ha dovuto rincorrere per recuperare!»

Gianluca Zambrotta, ex calciatore, è intervenuto sul momento della Juventus riallacciandosi anche alla gara disputata contro la Lazio. Le parole

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore Gianluca Zambrotta ha commentato il momento della Juventus, in vista della prossima sfida contro l’Inter. Quest’ultimo ha parlato in particolare del pareggio dei bianconeri contro la Lazio, sottolineando la difficoltà del match e la prestazione della squadra. Secondo lui, la Vecchia Signora ha bisogno di ritrovare la propria identità, soprattutto dopo l’ultima partita contro i biancocelesti, che non ha permesso di ottenere i tre punti. Di sotto le sue considerazioni:

«La Juventus con l’Atalanta meritava di passare in vantaggio perché ha creato tantissime occasioni da gol e le hanno fischiato un rigore per un discutibile fallo di mano in area. Contro la Lazio ha subito due gol in due tiri e in seguito ha dovuto rincorrere per recuperare. Forse Spalletti deve aggiustare qualcosa a livello di impatto con la partita nei primi minuti».

