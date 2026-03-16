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Oliviero e Le Bihan premiate con il Women4Football. Le giocatrici: «Siamo felici e orgogliose! Ringraziamo la Lazio…»

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3 giorni ago

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Lazio Women
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Clarisse Le Bihan ed Elisabetta Oliviero sono state premiate nella terza edizione del Women4Football. Le dichiarazioni

E’ un momento di festa in casa Lazio Women. Oggi pomeriggio si è svolta la terza edizione di Women4Football presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, che celebra le migliori giocatrici della stagione 2024/25. Tra queste figurano anche le biancocelesti Clarisse Le Bihan ed Elisabetta Oliviero.

Le dichiarazioni di Le Bihan e Oliviero

La centrocampista ha dichiarato durante la premiazione, secondo quanto ripreso da Tmw: «Sono molto orgogliosa per me e la Lazio. Quando ho firmato volevo portarla in alto e ci stiamo riuscendo, sono molto felice di questo».

Oliviero invece ha affermato: «Lo scorso anno è stato ricco di emozioni, questa parola che ci rimbomba nella testa e ci ha permesso di fare quello che abbiamo fatto e di essere qui. Ringrazio le mie colleghe per questo premio».

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