Oliviero e Le Bihan premiate con il Women4Football. Le giocatrici: «Siamo felici e orgogliose! Ringraziamo la Lazio…»

Clarisse Le Bihan ed Elisabetta Oliviero sono state premiate nella terza edizione del Women4Football. Le dichiarazioni

E’ un momento di festa in casa Lazio Women. Oggi pomeriggio si è svolta la terza edizione di Women4Football presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, che celebra le migliori giocatrici della stagione 2024/25. Tra queste figurano anche le biancocelesti Clarisse Le Bihan ed Elisabetta Oliviero.

Le dichiarazioni di Le Bihan e Oliviero

La centrocampista ha dichiarato durante la premiazione, secondo quanto ripreso da Tmw: «Sono molto orgogliosa per me e la Lazio. Quando ho firmato volevo portarla in alto e ci stiamo riuscendo, sono molto felice di questo».

Oliviero invece ha affermato: «Lo scorso anno è stato ricco di emozioni, questa parola che ci rimbomba nella testa e ci ha permesso di fare quello che abbiamo fatto e di essere qui. Ringrazio le mie colleghe per questo premio».

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