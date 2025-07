Verratti esalta Sarri: «Ha il suo stile e certi principi mi ricordano quelli di quell’allenatore»

Le parole di Marco Verratti, ex centrocampista del PSG e della nazionale italiana, su Maurizio Sarri, tecnico della Lazio

L’ex centrocampista del PSG e della Nazionale italiana, Marco Verratti, ora in Qatar, ha offerto la sua visione sulla prossima Serie A, mostrando un particolare apprezzamento per Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio. In un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport, Verratti non ha nascosto il suo debole per l’allenatore toscano, elogiandone lo stile e i principi di gioco.

Verratti ha dichiarato di avere grande stima per il tecnico biancoceleste, paragonandolo a Zeman. Questo paragone con Zdeněk Zeman, noto per il suo calcio offensivo e spettacolare, è un complimento significativo, che evidenzia la capacità di Sarri di imporre una chiara identità tattica alle sue squadre. Verratti ha sottolineato come l’idea di Sarri di comandare il gioco sia un aspetto che lo affascina particolarmente. Questa filosofia, basata sul possesso palla, sulla manovra avvolgente e sulla ricerca costante della superiorità numerica, è un marchio di fabbrica del tecnico, che mira a dominare le partite attraverso la proposta calcistica.

Ma non è solo la filosofia di gioco a colpire Verratti. L’ex pescarese ha riconosciuto a Sarri un merito fondamentale: quello di far crescere i giocatori. Questo aspetto è cruciale nel calcio moderno, dove la valorizzazione dei talenti e lo sviluppo delle capacità individuali sono elementi distintivi di un allenatore di successo. Di seguito le sue parole.

LA NUOVA SERIE A VISTA DA LONTANO – «Mi intriga molto Gasperini con la Roma. Allegri? Spero faccia bene col Milan che qui è seguitissimo. Come allenatore ho un debole per Sarri: ha il suo stile e certi princìpi mi ricordano Zeman. L’idea di comandare il gioco e soprattutto un merito: quello di far crescere i giocatori. Il Napoli ancora da scudetto? Per me, comunque, l’Inter resta favorita, per i giocatori che ha, e se prende Lookman è ancora la più forte».