Lazio, Vecino si riprende i biancocelesti. Nel mezzo un dato assai importante - Lazio News 24

Lazio, ritorno importante: Vecino rientra dopo due mesi e tocca quota 300 presenze in Serie A

Buone notizie in casa Lazio: dopo oltre due mesi di assenza, Matias Vecino è finalmente tornato in campo, segnando un momento importante sia per lui che per la squadra biancoceleste. Il centrocampista uruguaiano si era fermato a inizio agosto, durante la rifinitura prima dell’amichevole contro il Burnley. Inizialmente si pensava a uno stop breve, ma le sue sensazioni non erano buone, nonostante gli esami strumentali non avessero evidenziato lesioni.

Il recupero si è rivelato più lungo del previsto. Settimana dopo settimana, Vecino continuava a non sentirsi pronto per tornare a disposizione della Lazio, frenato da un fastidio che, pur non risultando nei test medici, ne condizionava il rendimento. La pausa per le nazionali di ottobre, però, ha rappresentato una svolta: l’uruguaiano ha ripreso a lavorare in gruppo con continuità e contro l’Atalanta è finalmente rientrato tra i convocati.

Il suo ritorno in campo è avvenuto nel secondo tempo alla Gewiss Stadium, dove Vecino ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A, entrando al 75′ al posto di Basic. Un ingresso graduale ma significativo, che segna la fine del suo calvario e rilancia le sue ambizioni nella rosa di Sarri.

Con la presenza a Bergamo, Vecino ha raggiunto le 300 presenze in Serie A, un traguardo prestigioso costruito con cinque maglie diverse: Fiorentina (67 partite), Empoli (36), Cagliari (9), Inter (104) e, naturalmente, Lazio (84 presenze finora). Un percorso solido e costante, che conferma il valore e l’affidabilità del centrocampista classe ’91.

Il suo ritorno rappresenta un’arma in più per la Lazio, che potrà contare sulla sua esperienza, sul dinamismo e sulla capacità di inserirsi in zona gol nei momenti chiave. Sarri ritrova così un elemento fondamentale per la rotazione in mezzo al campo, soprattutto in vista degli impegni ravvicinati tra campionato e coppe europee.

Il rientro di Vecino alla Lazio è dunque una notizia che va oltre il semplice dato statistico: è il segnale che il centrocampista è tornato, pronto a dare il suo contributo in un momento cruciale della stagione biancoceleste.