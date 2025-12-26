Udinese Lazio, conferenza stampa Runjaic: ecco quando parlerà il tecnico dei rivali biancocelesti per presentare la sfida della 17a giornata

Giornata di vigilia in casa Udinese e Lazio, pronte a chiudere il 2025 con uno scontro diretto importante. Domani, sabato 27 dicembre alle ore 18, le due squadre scenderanno in campo al Bluenergy Stadium per la gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A. In palio ci sono punti pesanti per il percorso di entrambe, in un momento della stagione in cui ogni risultato può incidere sugli equilibri di classifica.

In vista del match, oggi – venerdì 26 dicembre – spazio alle parole della vigilia. Alle ore 10:30 interverrà in conferenza stampa Kosta Runjaic, tecnico dei friulani, che presenterà la sfida direttamente dalla sala stampa dello stadio. L’allenatore dell’Udinese farà il punto sulla condizione della squadra, sulle possibili scelte di formazione e sulle insidie rappresentate dalla Lazio.

L’obiettivo dei bianconeri è chiaro: salutare l’anno solare con un risultato positivo davanti al proprio pubblico, sfruttando il fattore campo e cercando continuità. Dall’altra parte, la Lazio arriverà a Udine con l’intenzione di confermare il proprio cammino e dare ulteriore valore ai punti conquistati nelle ultime settimane. La conferenza di Runjaic offrirà i primi spunti tattici e mentali in vista di una sfida che promette equilibrio e intensità.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale