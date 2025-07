Taty Castellanos: Il Dilemma della Lazio Tra Offerta Brasiliana e Necessità di Trattenere

Taty Castellanos, la dirigenza della Lazio si interroga sul futuro dell’argentino, corteggiato dal Flamengo: dipende tutto da lui

La vicenda di Taty Castellanos si trasforma in un vero e proprio dilemma per la Lazio, divisa tra le lusinghe del Flamengo e la ferma necessità di non privarsi del suo centravanti. L’interesse del club brasiliano, che sta parlando direttamente con gli agenti del giocatore per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, sta generando un’apprensione palpabile a Formello, come analizzato dalla Gazzetta dello Sport. Sebbene non ci sia ancora un’offerta ufficiale sul tavolo della Lazio, che ribadisce l’incedibilità dell’argentino, il fattore determinante potrebbe essere la volontà dello stesso Castellanos.

La possibilità di tornare in Sudamerica e le sue effettive chance di essere titolare sotto la guida di Maurizio Sarri potrebbero giocare un ruolo cruciale nella sua decisione. Se Castellanos dovesse mostrare apertura all’idea di un trasferimento, la Lazio si troverebbe in una posizione scomoda. Il problema principale, e non da poco, è il blocco del mercato in entrata. In questo momento, la società biancoceleste non ha la possibilità di acquisire nuovi giocatori. Cedere Castellanos significherebbe lasciare Sarri senza un’alternativa valida nel ruolo di centravanti, un rischio che la Lazio non può permettersi.

La pianificazione del reparto offensivo dipenderebbe interamente da una soluzione interna o da un radicale cambiamento delle norme del mercato, eventualità al momento non concrete. La permanenza di Castellanos è quindi una priorità sportiva, ma l’interesse del Flamengo mette la Lazio sotto pressione, costringendola a gestire una situazione delicata che potrebbe compromettere gli equilibri tattici e le ambizioni per la prossima stagione.