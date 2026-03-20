Sorpresa Gattuso, la scelta inattesa tra i convocati per i playoff

Il ct Gattuso ha diramato la lista dei convocati per i playoff e c’è una sorpresa tra i calciatori che arriveranno a Coverciano

È il giorno della verità per i calciatori che aspettavano la chiamata del commissario tecnico. Rino Gattuso ha ufficializzato la lista dei convocati in vista dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord. La speranza della truppa azzurra è dover giocare anche la seconda sfida, la finale con la vincente tra Galles e Bosnia, ma per l’Italia la parola d’ordine è una partita alla volta perché nessuno vuole ripetere quanto accaduto prima nel 2018 e poi nel 2022.

Ecco perché il commissario tecnico ha valutato con attenzione chi chiamare: vuole fare affidamento sul blocco che lo ha accompagnato in questa prima parte di avventura in azzurro, ma anche sfruttare ciò che accade in campionato, chiamando chi ha meritato una chance con una buona stagione. Ed è dall’unione di queste due esigenze che sono nate alcune sorprese nella lista diramata dal ct.

Non Marco Palestra, che fa il suo esordio tra i convocati, ma che non può certo dirsi sorpresa visto che di lui si parla ormai da mesi come di un azzurrabile. È in attacco che Gattuso a sorpreso con il ritorno meno atteso.

Gattuso e i convocati per i playoff: c’è un ritorno a sorpresa

Un esterno per Gattuso. Era questo l’unico dubbio che attanagliava il ct nei giorni precedenti alle convocazioni.

L’infortunio di Zaccagni ha aperto un buco che doveva essere compensato in qualche modo: il nome di Daniel Maldini era tra i convocabili, così come Federico Bernardeschi aveva avanzato la sua candidatura per un posto tra i 28-29 calciatori che prepareranno al sfida mondiale contro l’Irlanda del Nord.

Ma è stato Federico Chiesa ad ottenere a sorpresa la convocazione: l’esterno del Liverpool, nonostante non sia impiegato con continuità da Slot, ha convinto il ct Gattuso che lo ha inserito tra i calciatori che prenderanno parte ai playoff. Altra sorpresa può essere l’esclusione di Vicario, altro calciatore che milita in Premier: quattro i portieri convocati, ma l’estremo difensore del Tottenham non c’è. Al suo posto Caprile e Meret che vanno ad affiancare Donnarumma e Carnesecchi.

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).