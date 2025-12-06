Darío Silva in esclusiva a Cagliarinews24: «Scudetto? Vedo che la Roma di Gasperini sta facendo molto bene, se la potranno lottare»

Darío Silva ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24: «Scudetto? La Roma di Gasperini sta facendo bene, se la potranno lottare»

Darío Debray Silva Pereira conserva ricordi splendidi dei suoi anni in Sardegna, vissuti prima delle esperienze in Liga con Espanyol, Málaga e Siviglia, e poi in Premier League con il Portsmouth. L’ex centravanti del Cagliari – uno dei tanti uruguaiani che hanno lasciato il segno in maglia rossoblù – ha raccontato le sue emozioni in un’intervista esclusiva.

Tra il 1995 e il 1998 ha collezionato 89 presenze e 20 gol con i sardi, un triennio che lo ha legato profondamente all’isola. Ancora oggi, nonostante il tempo trascorso, Silva si considera un tifoso appassionato del Cagliari e ama definirsi “un sardo in più”. Le sue parole in esclusiva a Cagliarinews24:

La lotta per lo scudetto nel campionato di in questo momento vede coinvolte diverse squadre: Milan, Napoli, Inter e Roma. Chi pensa che vincerà alla fine?

«Io resto anche un tifoso del Milan, penso che lotteranno per lo scudetto nonostante vedo l’Inter come una squadra troppo forte. Vedo che la Roma di Gasperini sta facendo molto bene, se la potranno lottare. Napoli? No, non penso che vinceranno, vedo favorito il Milan di Allegri».

