Settore giovanile Lazio, tutti gli impegni imminenti dei giovani capitolini

Settore giovanile Lazio, un weekend di impegni per i giovani biancocelesti: tutti gli appuntamenti in programma delle giovanili

Il settore giovanile della Lazio, come comunicato dal sito ufficiale dal Club, si prepara a un weekend intenso con ben sei partite in programma tra sabato 7 e domenica 8 febbraio, con tutte le squadre agonistiche impegnate in sfide cruciali per i rispettivi campionati. La giornata inizia sabato con l’Under 14 Regionali Eccellenza, che scenderà in campo al Centro Sportivo ‘Green Club’ di Roma per affrontare il Città di Ciampino. La squadra, allenata da Edoardo Ragaini, cerca il suo ottavo risultato utile consecutivo per consolidare il secondo posto in classifica.

Settore giovanile Lazio, Under 14 Pro: la Lazio cerca la vetta contro il Pineto

Il programma continua domenica con le altre formazioni biancocelesti. L’Under 14 Pro di Valerio Gualdaroni ospiterà il Pineto al Green Club di Roma. I giovani biancocelesti vogliono riscattarsi per recuperare la vetta della classifica nel campionato Under 14 Pro, dimostrando ancora una volta il loro valore.

Settore giovanile Lazio, Under 15 e Under 16 Nazionali: trasferta in Puglia per le giovani aquile

Domenica è anche il turno delle categorie nazionali, con le compagini Under 15 e Under 16 che affronteranno il Bari in trasferta. La Under 15 di Cristiano Lombardi cercherà di mantenere il secondo posto in classifica contro una squadra pugliese in piena lotta per i playoff. Subito dopo, la Under 16 scenderà in campo contro il Bari in un match che potrebbe valere il sorpasso in classifica, con i biancocelesti che puntano alla vittoria per agguantare il quarto posto.

Settore giovanile Lazio, Under 17 e Under 18: impegni casalinghi per le aquile

Le Under 17 e Under 18, invece, giocheranno in casa. L’Under 17 di Cristian Daniel Ledesma affronterà il Pescara al Campo ‘Nazzareno Compagnucci’ di Cesano. I ragazzi biancocelesti vogliono continuare la loro striscia positiva e non sottovalutare un avversario che, pur essendo in zona retrocessione, ha sempre dato filo da torcere. Al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’, l’Under 18 di Fabrizio Perrotti ospiterà il Monza. Con 4 punti di distanza, la Lazio cercherà di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Verona e avvicinarsi alla zona playoff.

LEGGI ANCHE: Conferenza stampa Fabiani: «Mi dispiace per la protesta dei tifosi. Castellanos e Guendouzi hanno chiesto essere ceduti. Su Romagnoli e Basic…»

Settore giovanile Lazio, tutti gli impegni imminenti dei giovani capitolini 23

QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.

La giocata SEGNA GOL TEAM CASA (la Juve fa almeno un gol) è a quota 8.00 su SNAI.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica.