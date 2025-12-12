Hanno Detto
Serie A, Simonelli parla di Milan Como a Perth: «Abbiamo avuto tanti pareri favorevoli, tra cui dall’Asia. Entro il 18 Dicembre sapremo»
Serie A, Simonelli su Milan Como a Perth: «Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è un’ipotesi tramontata, ma in itinere»
Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, è intervenuto a margine dell’Assemblea odierna soffermandosi sulla possibile disputa della gara Milan–Como a Perth.
Il numero uno della Lega ha chiarito che la decisione definitiva, sia in senso positivo che negativo, arriverà entro giovedì 18 dicembre, data in cui è in programma la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan.
Di seguito le sue dichiarazioni:
PAROLE – «Milan-Como in Australia? Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è un’ipotesi tramontata, ma in itinere: abbiamo avuto tanti pareri favorevoli, tra cui dall’Asia. Entro il 18 Dicembre sapremo».
LEGGI ANCHE –Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
News
Lazio, il futuro di Gila appeso ad un filo in casa biancoceleste. Il piano in vista di gennaio
Gila-Lazio, Ausilio torna alla carica: il difensore spagnolo nel mirino dei nerazzurri. Il punto Il nome di Mario Gila torna...
Calciomercato Lazio, che intreccio con l’Inter! In estate i nerazzurri avevano messo sul piatto 25 milioni, ma oggi l’obiettivo
Calciomercato Lazio, intreccio con l’Inter: offerta da 25 milioni la scorsa estate, ma ora Marotta e Ausilio Il calciomercato non...
Parma Lazio, i biancocelesti sono partiti per la trasferta di Serie A – VIDEO
Parma Lazio, i biancocelesti sono partiti in aereo pochi minuti fa per la trasferta di Serie A al Tardini –...
video
Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO
Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...