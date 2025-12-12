 Serie A, Simonelli parla di Milan Como a Perth: «Abbiamo avuto tanti pareri favorevoli, tra cui dall’Asia. Entro il 18 Dicembre sapremo»
Serie A, Simonelli parla di Milan Como a Perth: «Abbiamo avuto tanti pareri favorevoli, tra cui dall’Asia. Entro il 18 Dicembre sapremo»

Published

2 ore ago

on

By

Simonelli
Gc Milano 20/12/2012 - assemblea per elezione presidente Lega Calcio Serie A / foto Giuseppe Celeste/Image Sport nella foto: Ezio Maria Simonelli

Serie A, Simonelli su Milan Como a Perth: «Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è un’ipotesi tramontata, ma in itinere»

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, è intervenuto a margine dell’Assemblea odierna soffermandosi sulla possibile disputa della gara Milan–Como a Perth.

Il numero uno della Lega ha chiarito che la decisione definitiva, sia in senso positivo che negativo, arriverà entro giovedì 18 dicembre, data in cui è in programma la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan.

Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE «Milan-Como in Australia? Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è un’ipotesi tramontata, ma in itinere: abbiamo avuto tanti pareri favorevoli, tra cui dall’Asia. Entro il 18 Dicembre sapremo».

