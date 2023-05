Serie A, la Lazio cade al cospetto del Milan: la classifica aggiornata

Brutta sconfitta per la Lazio di Sarri, che perde 2-0 in casa del Milan: la classifica aggiornata

Brutta sconfitta per la Lazio in ottica Champions. La squadra di Sarri viene sconfitta per 2-0 contro il Milan.

Vediamo come cambia la classifica.

Napoli 80

Lazio 64*

Juventus 63

Milan 61*

Inter 60

Atalanta 58

Roma 58

Fiorentina 46

Bologna 45

Monza 45

Torino 45

Udinese 43

Sassuolo 43

Salernitana 35

Empoli 35

Lecce 31*

Hellas Verona 27

Spezia 27

Cremonese 21

Sampdoria 17

*una gara in più