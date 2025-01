Serie A, la classifica aggiornata dopo Napoli-Juventus 2-1

Serie A, alla luce della vittoria in rimonta della capolista ecco come cambia la classifica e la conseguente posizione della Lazio

Il sabato di serie A volge verso la sua conclusione, e in attesa di Lazio-Fiorentina di domani sera, ad andare in campo è stato il Napoli contro la Juventus. Ad avere la meglio sono gli azzurri che vincono in rimonta per 2-1 che consente alla squadra di Conte di consolidare il primato in classifica. Di seguito la classifica aggiornata

Napoli 53 (22 gare giocate)

Inter 47 (20)

Atalanta 46 (22)

Lazio 39 (21)

Juventus 37 (22)

Fiorentina 33 (20)

Bologna 33 (20)

Milan 31 (20)

Roma 27 (21)

Udinese 26 (21)

Torino 26 (22)

Genoa 23 (21)

Como 22 (22)

Cagliari 21 (22)

Empoli 20 (21)

Parma 20 (21)

Lecce 20 (21)

Verona 19 (21)

Venezia 15 (21)

Monza 13 (21)