Sergio Rico Lazio, parla l’allenatore: «Addio? Bisogna riflettere bene»

L’allenatore del Maiorca Aguirre ha parlato del futuro di Sergio Rico, portiere che piace alla Lazio

Javier Aguirre, allenatore del Maiorca, al termine della partita persa 6-2 contro il Granada ha parlato anche del futuro di Sergio Rico, portiere in prestito dal PSG e che piace molto alla Lazio.

LE PAROLE – «Sergio Rico non è stato bravo, come nessun altro lo è stato. Cambiarlo? Dobbiamo fare qualcosa, ma dobbiamo riflettere bene e non prendere decisioni calde».