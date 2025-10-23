Sarri Lazio, arriva il rinnovo fino al 2028 ma serve chiarezza dopo le tensioni interne tra tecnico e società! L’analisi del Corriere dello Sport

Sarri Lazio, arriva il rinnovo tra malumori e un rapporto da ricostruire: il retroscena sul legame tra Sarri, Lotito e Fabiani del Corriere dello Sport

L’offerta di rinnovo fino al 2028 avrebbe dovuto rappresentare un segnale di stabilità per la Lazio e per Maurizio Sarri, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il clima a Formello resta tutt’altro che sereno. Il tecnico toscano, legato al club da un contratto triennale, vive una fase di tensione con la dirigenza, segnata da divergenze sul mercato e sulla gestione del progetto tecnico.

Il quotidiano racconta che Sarri ha firmato due contratti: un primo biennale a giugno con opzione per il 2028 e un secondo, un mese dopo, a seguito delle polemiche sul blocco del mercato. Il nuovo accordo, un triennale secco, mantiene lo stesso ingaggio (2,5 milioni più bonus) ma rimuove l’opzione precedente, in quello che è stato visto come un gesto “riparatorio” del club.

Le prime incomprensioni sono nate in estate, quando il tecnico ha scoperto della limitazione nelle operazioni di mercato. Il mancato arrivo di Lorenzo Insigne, voluto da Sarri ma non condiviso da Fabiani, e la gestione di Dele-Bashiru — escluso ufficialmente per infortunio ma considerato da Fabiani un giocatore da rilanciare — hanno ampliato il divario.

Il clima teso si è riflesso anche nelle ultime conferenze stampa, dove Sarri ha lanciato più di una frecciata alla società. Ora, in vista del match contro la Juventus, è chiaro che servirà un confronto diretto con la dirigenza per evitare che la frattura si allarghi.