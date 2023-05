Sabatini sulla Lazio: «L’ultimo mese ha lasciato qualche dubbio, ma con Sarri..»

Il direttore sportivo ha espresso il suo parere sulla lotta per la Champions

Intervistato da TvPlay, il direttore sportivo, Walter Sabatini, ha espresso il suo parere sulla lotta Champions che vede coinvolta anche la Lazio.

LE PAROLE- È dura, durissima. Ancora Milan e Inter un gradino sulle altre, vedremo la Juve come reagirà anche sulle cose extra-campo, l’Atalanta non la vedo, mentre invece la Roma non la taglio ancora fuori, ce la può ancora fare. La Lazio? L’ultimo mese ha lasciato tanti dubbi, ma lì c’è Sarri che è una garanzia