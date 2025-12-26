Roma, Pellegrini tiene in ansia Gasperini e il mondo giallorosso: come sta il centrocampista dopo l’infortunio accusato a Natale

Roma, sono ore di ansia in casa giallorossa per le condizioni di Pellegrini. Il centrocampista giallorosso rischia un lungo stop. Le ultime

Il giorno di Natale ha portato cattive notizie in casa Roma: Lorenzo Pellegrini rischia di saltare diverse partite a causa di un infortunio muscolare. Durante la seduta di allenamento alla vigilia, il centrocampista giallorosso ha avvertito dolore al quadricipite, un problema che si è ripresentato anche nella sessione successiva, preoccupando non poco lo staff tecnico e i tifosi della Roma.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata odierna Pellegrini si sottoporrà a esami strumentali per valutare l’entità del problema. I test serviranno a chiarire se si tratta di una semplice contusione o di una lesione più seria che potrebbe costringere il giocatore a un lungo stop. L’incertezza sulle sue condizioni aumenta l’ansia dell’allenatore Gasperini, che dovrà pianificare le prossime partite senza poter contare con certezza sul centrocampista.

Il rischio per la Roma è significativo: un’eventuale assenza di Pellegrini non riguarderebbe solo il prossimo impegno con il Genoa, ma potrebbe estendersi anche alle gare contro Atalanta e Lecce. Il centrocampista è da sempre una pedina fondamentale nello scacchiere tattico giallorosso, capace di dettare i tempi del gioco, inserirsi in area e contribuire sia in fase offensiva sia difensiva. La sua eventuale assenza costringerebbe Gasperini a rivedere il centrocampo, affidandosi a soluzioni alternative che potrebbero modificare equilibri già consolidati.

Non è la prima volta che la Roma deve fare i conti con problemi fisici nei momenti chiave della stagione, e la gestione di Pellegrini diventa ora una priorità. Lo staff medico del club capitolino lavorerà a stretto contatto con il giocatore per monitorare l’evoluzione del dolore e predisporre eventuali terapie conservative o interventi più mirati, nel caso in cui gli esami confermassero una lesione.

In attesa di aggiornamenti ufficiali, la tifoseria giallorossa segue con apprensione gli sviluppi. Pellegrini rappresenta uno dei punti di riferimento della Roma, sia per qualità tecniche sia per il ruolo di leader carismatico nello spogliatoio. La speranza è che il giocatore possa recuperare nel minor tempo possibile, riducendo l’impatto della sua assenza sui prossimi impegni stagionali e permettendo a Gasperini di affrontare il calendario con maggiore tranquillità.

Il destino del centrocampista giallorosso sarà quindi determinante per le ambizioni della Roma in questo finale di stagione, e tutti gli occhi sono puntati sugli esami strumentali che chiariranno l’entità del problema muscolare.