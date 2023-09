Rivali Lazio, Totti: «Mourinho? Numero uno, contestarlo mi sembra un’eresia» Le parole dell’ex capitano della Roma

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex bandiera della Roma, Francesco Totti, ha parlato di Josè Mourinho.

LE PAROLE- Mourinho? Una grande persona e un grande uomo. E poi come allenatore è il numero uno in assoluto. Per vincere servono i giocatori, è la base. Però serve pure un grande allenatore che li stimoli e li aiuti. Contestare Mourinho mi sembra un’eresia