Raúl Moro all’Ajax: il Como si tira indietro per un accordo di collaborazione

Raul Moro, il retroscena di mercato sull’ex calciatore della Lazio, ora in forza all’Ajax: anche il Como aveva fatto un tentativo

Raúl Moro ha intrapreso una nuova avventura con la maglia dell’Ajax. L’ex esterno della Lazio, reduce da due ottime stagioni al Real Valladolid, ha attirato l’attenzione del prestigioso club olandese, che ha deciso di puntare su di lui per rinforzare il proprio reparto offensivo. Tuttavia, i Lancieri non erano gli unici ad aver messo gli occhi sul talentuoso classe 2002.

Anche il Como di Cesc Fabregas aveva seguito attentamente Moro. Questa indiscrezione è stata confermata da Mark-Jan Fledderus, direttore sportivo del club lariano, che ai microfoni di ESPN ha spiegato la decisione di estrometersi dalla trattativa. La ragione? Un accordo di collaborazione strategica tra Como e Ajax.

LE PAROLE DI FLEDDERUS – «Essendo una nave più piccola e agile, l’Ajax, in quanto superpetroliera, può imparare da noi, il piccolo motoscafo. Ad esempio, nell’ambito dei dati. La collaborazione è strutturata in modo tale che entrambi i club non cerchino mai lo stesso giocatore sul mercato. Ad esempio, quest’estate abbiamo scartato Raúl Moro. Era anche sulla nostra lista di obiettivi, ma quando l’Ajax ha detto che lo avrebbe sicuramente ingaggiato, lo abbiamo lasciato andare. È così che ci trattiamo a vicenda.»

Le dichiarazioni di Fledderus offrono uno spaccato interessante sulle dinamiche di questa collaborazione tra club, un modello in cui la sinergia e il rispetto reciproco prevalgono sulla competizione diretta sul mercato. L’immagine della “superpetroliera” Ajax che può imparare dal “piccolo motoscafo” Como, specialmente nell’ambito dei dati, sottolinea un approccio innovativo e vantaggioso per entrambe le parti. La clausola che impedisce ai due club di concorrere per lo stesso giocatore sul mercato ha quindi avuto un impatto diretto sul trasferimento di Raúl Moro, dimostrando come gli accordi di partnership stiano influenzando sempre più le strategie di scouting e acquisizione nel calcio moderno.