Tavares si riprenderà la Lazio? Sentite cosa ha detto quell'ex biancoceleste - Lazio News 24

Rambaudi: “La Lazio è sulla strada giusta. Contro il Torino serve continuità”

Roberto Rambaudi, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il momento della Lazio, reduce dalla vittoria contro il Genoa e attesa ora da un’altra prova impegnativa: la sfida casalinga contro il Torino. L’ex esterno ha sottolineato l’importanza della continuità e della fiducia nel progetto tattico di Maurizio Sarri, mettendo in guardia da cambi di rotta affrettati.

Lazio, segnali positivi: ora serve coerenza

“La Lazio ha imboccato una strada che può portare lontano” – ha detto Rambaudi – “ma è fondamentale restare coerenti e non abbandonare il sistema di gioco che sta cominciando a dare risultati. La partita di lunedì scorso, pur non risolvendo ogni problema, ha mostrato segnali incoraggianti. Se la squadra recupera tutti gli effettivi e mantiene alta la fiducia nel lavoro del tecnico, potrà essere davvero competitiva”.

Rambaudi ha però messo in evidenza anche le difficoltà attuali: “È chiaro che ci sono ancora molti ‘se’, ma la Lazio ha dimostrato di avere qualità. L’importante è non cedere alla tentazione di cambiare modulo o uomini troppo in fretta. A parte Inter, Milan, Napoli e forse la Juve, non vedo squadre molto più attrezzate”.

Lazio-Torino, una gara cruciale per il cammino biancoceleste

L’ex calciatore ha definito la prossima partita contro il Torino un vero e proprio “crocevia” per la stagione della Lazio: “Domani sarà un test indicativo. Serve una prova seria, convinta, come quella vista a Genova. È una gara che può dire molto sulla direzione da prendere. L’entusiasmo ritrovato deve essere la base su cui costruire”.

Focus su Tavares e la fase difensiva della Lazio

Infine, un commento anche su Nuno Tavares, uno dei giocatori più discussi tra i nuovi arrivati. “A Marassi ho visto una Lazio che si muoveva bene anche in fase difensiva. È importante che tutti siano coinvolti nel sistema, compresi elementi come Tavares. Se trova continuità e si integra nei meccanismi, potrà essere utile”.

La Lazio, dunque, è chiamata a confermare i segnali di crescita. Per Rambaudi, la direzione intrapresa è quella giusta: ora serve solo il coraggio di restare fedeli alla propria identità.