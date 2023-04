Rambaudi: «Inter Lazio? Credo che Sarri vincerà a San Siro»

L’ex giocatore biancoceleste si è sbilanciato sul match di domenica

Intervistato dai microfoni di Tv Play, l’ex Lazio, Roberto Rambaudi, ha espresso il suo pronostico sul match di domenica contro l’Inter.

LE PAROLE-«Il Napoli ha vinto uno scudetto con programmazione e gioco, mentre la Lazio merita di andare in Champions e per me ci andrà, tanto che la formazione di Sarri per me andrà a San Siro cercando di ripartire dopo il passo falso in casa col Torino. Mi aspetto una partita importante e risultato a favore della Lazio, tanto che credo che non lo vince il titolo il Napoli perché Sarri vincerà a San Siro. Con l’Inter la Lazio deve avere la scossa e ripartire, come sa fare e come andrà. Ha bisogno di fare uno step importante, non voglio neanche immaginare che la Lazio non vada in Champions e con l’Inter mi aspetto una prestazione da seconda della classe. Se non dovesse andare in Champions sarebbe un fallimento»