Calciomercato Lazio, Rambaudi: «Ecco cosa serve per potenziare la rosa. Quel giocatore è il profilo giusto» - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Rambaudi: «Servono scelte coraggiose, Provstgaard interessante ma attacco da rivedere»

Il test amichevole disputato dalla Lazio contro la Primavera ha offerto i primi spunti per valutare uomini e idee in vista della nuova stagione. A commentare l’inizio del ritiro biancoceleste è stato Roberto Rambaudi, ex centrocampista della Lazio, intervenuto ai microfoni di Radiosei. Le sue parole toccano non solo l’aspetto tattico, ma anche i riflessi che le prestazioni di alcuni singoli potrebbero avere sul calciomercato Lazio, ancora in pieno fermento.

Uno dei nomi che ha attirato l’attenzione è quello di Oliver Provstgaard, giovane difensore danese. Rambaudi ha apprezzato l’approccio del giocatore: «È ancora presto per giudicare, ma Provstgaard dà l’idea di essere serio e concentrato. È capitano dell’Under 21 della Danimarca, e in campo dimostra già personalità. Se cresce nel modo giusto, può diventare una risorsa per la Lazio». Un elemento, dunque, da considerare anche in ottica calciomercato Lazio, soprattutto se si decidesse di puntare con convinzione su profili giovani e strutturati.

Il discorso si è poi spostato sul reparto offensivo, vero nodo ancora irrisolto per la squadra di Sarri. «Non credo che Insigne sia il profilo giusto per questa Lazio», ha spiegato Rambaudi, respingendo le indiscrezioni che lo accostano al club. «Serve maggiore qualità davanti, ma soprattutto bisogna creare più occasioni. Il “compitino” non basta. Serve coraggio. E questo vale anche per il mercato».

Riguardo al centrocampo, Rambaudi ha commentato la posizione di Belahyane, provato da mezz’ala da Sarri: «È un play, non può interpretare il ruolo come lo richiede il mister. Può muoversi tra le linee, abbassarsi per ricevere, ma non ha la gamba per attaccare l’area o fare la fascia. In chiave calciomercato Lazio, andrà capito se serve un rinforzo in quella zona».

Infine, Rambaudi ha messo in evidenza i limiti offensivi già emersi lo scorso anno: «Sarri è un maestro nella fase difensiva, ma davanti la Lazio deve crescere. Non è facile pensare di migliorare quanto visto nella passata stagione, e ho dei dubbi sul potenziale realizzativo. Spero di essere smentito, ma servono idee e scelte mirate anche dal punto di vista del mercato».

Il calciomercato Lazio, dunque, resta decisivo per completare e rendere competitiva una rosa che ha bisogno di equilibrio, ma anche di imprevedibilità e concretezza.