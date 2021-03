Radu vede Favalli, contro il Bayern Monaco può arrivare la presenza 400

Dovesse giocare contro il Bayern Monaco, Radu toccherebbe quota 400 presenze con la Lazio. Il record di Favalli è di 401

Stefan Radu è tornato dall’infortunio e si è ripreso il posto sul centrosinistra della retroguardia biancoceleste. Contro il Crotone è stato uno dei migliori in campo, con l’assist per il vantaggio di Milinkovic. Simone Inzaghi appare orientato a confermarlo anche contro il Bayern Monaco, è per l’occasione il romeno potrebbe raggiungere un prestigioso traguardo.

Dovesse giocare infatti, il difensore toccherebbe quota 400 presenze con la maglia della Lazio, mettendo nel mirino il record all-time di Favalli (401).