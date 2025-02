Provstgaard Lazio, le sue prime parole in biancoceleste: «Un giorno importantissimo, non vedo l’ora di iniziare»

Provstgaard Lazio, le prime parole del difensore danese sui social dopo il passaggio in biancoceleste

Oliver Provstgaard sul suo profilo di Instagram ha commentato il trasferimento alla Lazio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «È un giorno molto importante per me e la mia famiglia. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo trasferimento. Sono molto orgoglioso e non vedo l’ora di iniziare un nuovo capitolo qui alla Lazio. Forza Lazio!».