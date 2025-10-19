 Provedel, obiettivo fare la differenza in Atalanta Lazio. Nel mezzo un confronto - Lazio News 24
Provedel, obiettivo fare la differenza in Atalanta Lazio. Nel mezzo un confronto

2 ore ago

Provedel
Provedel

Provedel protagonista in Atalanta-Lazio: la sfida tra i portieri. La situazione attuale

La sfida di alta classifica tra Atalanta e Lazio si gioca anche tra i pali, con un confronto molto interessante tra i due portieri titolari: Ivan Provedel per i biancocelesti e Marco Carnesecchi per i nerazzurri. Due profili giovani, ma ormai affermati, che stanno dimostrando il loro valore in Serie A, contribuendo in maniera decisiva alle prestazioni delle rispettive squadre.

La storia di Provedel con la Lazio è segnata da un importante episodio del passato. Nel 2022, infatti, la società biancoceleste aveva puntato proprio su Carnesecchi, allora in orbita Atalanta, per rinforzare la porta. Tuttavia, un infortunio serio che costrinse il portiere a un’operazione chirurgica fece saltare la trattativa. Così la Lazio virò su Provedel, che col tempo si è ritagliato un ruolo da protagonista e da titolare insostituibile.

Provedel, dopo una fase di alternanza nella stagione precedente, ha riconquistato la fiducia del tecnico Maurizio Sarri. Il portiere ha dimostrato solidità e sicurezza, diventando un punto fermo per la squadra. Solo lui e Luis Alberto, infatti, hanno disputato tutte le partite ufficiali della Lazio fino a oggi, sottolineando l’importanza del suo ruolo nel progetto biancoceleste.

Il confronto con Carnesecchi è anche una sfida tra due portieri che si sono distinti per la qualità delle loro parate. Entrambi infatti figurano tra i migliori in Serie A per tiri parati rispetto alle reti subite. Provedel ha concesso solo 7 gol, contro gli 11 che, in base alla difficoltà dei tiri affrontati, avrebbe potuto incassare, un dato che conferma la sua efficacia tra i pali. Carnesecchi, dal canto suo, ha fermato 4 reti in meno rispetto a quanto preventivabile e ha dimostrato anche le sue qualità in Champions League.

Questa sfida nella sfida rende l’incontro tra Atalanta e Lazio ancora più interessante, con due portieri che, sebbene diversi per stile e percorso, stanno dimostrando di poter fare la differenza nei momenti cruciali. Per Provedel, la partita di Bergamo è anche un’occasione per confermare la crescita e la solidità dimostrata finora, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per la Lazio.

