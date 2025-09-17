Prossimo turno Serie A 2025/2026: dalla Lazio alle sue rivali - Lazio News 24

News
Prossimo turno Serie A 2025/2026: dalla Lazio alle sue rivali
Date, orari e partite in programma nel prossimo turno Serie A 2025/2026
La Serie A 2025/2026 sta per vivere la 4ª giornata che si giocherà da venerdì 19 a lunedì 22 settembre 2025. Prossimo turno Serie A: per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2025/2026, e dove seguire in tv le partite, secondo quanto stabilito dalla Lega Serie A, ecco quindi il programma del prossimo turno del torneo.
4ª Giornata (19-22 settembre 2025)
Venerdì 19 settembre
Ore 20.45, LECCE-CAGLIARI (DAZN)
Sabato 20 settembre
Ore 15.00, BOLOGNA-GENOA (DAZN)
Ore 18.00, VERONA-JUVENTUS (DAZN)
Ore 20.45, UDINESE-MILAN (DAZN/SKY)
Domenica 21 settembre
Ore 12.30, LAZIO-ROMA (DAZN)
Ore 15.00, CREMONESE-PARMA (DAZN)
Ore 15.00, TORINO-ATALANTA (DAZN)
Ore 18.00, FIORENTINA-COMO (DAZN/SKY)
Ore 20.45, INTER-SASSUOLO (DAZN)
Lunedì 22 settembre
Ore 20.45, NAPOLI-PISA (DAZN/SKY)