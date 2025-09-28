 Genoa-Lazio, probabili formazioni in vista del match. La situazione - Lazio News 24
Genoa-Lazio, probabili formazioni: Sarri in piena emergenza a centrocampo

La sfida tra Genoa e Lazio, valida per la quinta giornata della Serie A 2025/2026, si disputerà lunedì 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Una gara che si preannuncia delicata per entrambe le squadre, ma in particolare per la Lazio, alle prese con una situazione d’emergenza, soprattutto a centrocampo.

Il Genoa arriva a questo match dopo il pareggio esterno contro il Como. Per il tecnico Vieira, la buona notizia è il recupero quasi completo della rosa, eccezion fatta per Onana. Dovrebbe essere confermato il modulo 4-2-3-1, con Leali in porta e la linea difensiva composta da Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez e Martin. In mediana spazio a Masini e Frendrup, mentre dietro l’unica punta Colombo agiranno Ellertsson, Malinovskyi e Vitinha. Valentin Carboni resta fuori dai convocati, almeno secondo le ultime indiscrezioni.

Situazione ben più complessa, invece, in casa Lazio. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dalla sfortunata sconfitta nel derby e ora deve affrontare una trasferta difficile senza diversi titolari. Il centrocampo è il reparto più colpito: Guendouzi e Belahyane squalificati, Rovella e Dele-Bashiru infortunati, così come Gigot e Lazzari. Per questo motivo, Sarri potrebbe decidere di modificare il suo tradizionale 4-3-3, passando al 4-2-3-1.

Secondo le ultime notizie, la probabile formazione della Lazio prevede Provedel tra i pali, una difesa a quattro con Marusic, Romagnoli, Provstgaard e Pellegrini. In mediana, l’adattamento di Gila accanto a Cataldi potrebbe essere la soluzione d’emergenza. Sulla trequarti, ballottaggio aperto tra Isaksen e Cancellieri, con Pedro e Zaccagni che agiranno a supporto dell’unica punta Castellanos.

Un ruolo chiave potrebbe giocarlo anche Toma Basic, che potrebbe essere reinserito in lista per sopperire all’assenza di Lazzari. Il centrocampista croato, spesso ai margini, potrebbe rappresentare un’arma importante per garantire equilibrio e copertura.

Per la Lazio, questa sfida rappresenta un bivio: una vittoria servirebbe a rilanciare morale e classifica, mentre un altro passo falso alimenterebbe le critiche verso il progetto di Sarri. I biancocelesti dovranno affidarsi all’orgoglio, alla compattezza del gruppo e alla capacità di adattarsi a una situazione tattica completamente nuova.

