Probabili formazioni Bologna Lazio: tutte le idee di Italiano e Sarri

3 ore ago

Sarri
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizo Sarri

Probabili formazioni Bologna Lazio: quest’oggi vi segnaliamo quali dovrebbero essere gli undici in campo per la sfida del Dall’Ara

Nella serata odierna (ore 21:00) andrà in scena la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa tra il Bologna e la Lazio. Vi riportiamo le possibili scelte di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri per la sfida del giorno presso lo stadio Renato Dall’Ara. Le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro

LEGGI ANCHE: Bologna Lazio, notte da dentro o fuori al Dall’Ara per la Coppa Italia: le ultime

