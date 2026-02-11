News
Probabili formazioni Bologna Lazio: tutte le idee di Italiano e Sarri
Probabili formazioni Bologna Lazio: quest’oggi vi segnaliamo quali dovrebbero essere gli undici in campo per la sfida del Dall’Ara
Nella serata odierna (ore 21:00) andrà in scena la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa tra il Bologna e la Lazio. Vi riportiamo le possibili scelte di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri per la sfida del giorno presso lo stadio Renato Dall’Ara. Le probabili formazioni:
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro
LEGGI ANCHE: Bologna Lazio, notte da dentro o fuori al Dall’Ara per la Coppa Italia: le ultime
News
Convocati Bologna per la Lazio: le scelte diramate da Italiano. La lista
Convocati Bologna per la Lazio: sono state rese note le scelte effettuate dal tecnico Vincenzo Italiano. La lista nel dettaglio...
Lazio, Lotito ha fatto una promessa alla squadra in caso di vittoria della Coppa Italia: i dettagli
Lazio, il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito ha stabilito un accordo con i giocatori della squadra allenata da Maurizio Sarri:...
Probabili formazioni Bologna Lazio: tutte le idee di Italiano e Sarri
Probabili formazioni Bologna Lazio: quest’oggi vi segnaliamo quali dovrebbero essere gli undici in campo per la sfida del Dall’Ara Nella...