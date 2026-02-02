Connect with us

Probabile formazione Juventus Lazio: le presunte scelte dei due tecnici

Published

2 ore ago

on

By

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Probabile formazione Juventus Lazio: ecco le prime ipotesi in merito all’undici che scenderà sul manto erboso dell’Allianz Stadium. Cosa filtra

Chiusa definitivamente la sessione di mercato, la Lazio si concentrerà a 360 gradi sul campionato di Serie A 2025/26! L’8 febbraio ad attendere i biancocelesti vi sono gli uomini della Juventus guidata da Luciano Spalletti. Appuntamento sul teatro dell’Allianz Stadium alle ore 20:45. Vi riportiamo le prime ipotesi legate alla formazione:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic, Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

