Pranzo Lotito-Sarri alla vigilia di Inter-Lazio: «Purtroppo non sarò a San Siro ma alla squadra ho detto…». Il presidente suona la carica

Ieri dopo la conferenza pre Inter-Lazio il presidente Claudio Lotito è stato a pranzo con Sarri a Formello. Il senatore sarebbe voluto partire con la squadra per scuotere il Fato, come quando era in tribuna nell’ultimo successo del 31 marzo 2019 a San Siro: «Purtroppo gli impegni di lavoro stavolta me lo impediscono – spiega il patron – ma ho caricato il gruppo». Lungo colloquio anche con Maurizio, che ha bene in mente il progetto promesso da un anno e mezzo con la Champions. Lo scrive Il Messaggero.