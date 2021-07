Milinkovic: «Mi sento un leader. Nuovo modulo? Pronto a migliorare»

Sergej Milinkovic ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dopo la seduta mattutina in quel di Auronzo di Cadore

LAVORO – «Mi sento bene, ma vediamo tra due/ tre giorni come andrà. Sono contento che abbiamo iniziato, perché non vedevo l’ora. Mi fa piacere che fin da subito si lavora con il pallone. Non si corre tanto e questo mi piace».

NUOVO MODULO – «Qualcosa per me cambierà, ma sono pronto a fare quello che mi chiede il mister. Con il 3-5-2 ho fatto il massimo, ma con un nuovo modulo vedrò dove posso migliorare. Il mister mi ha detto che si giocherà molto palla a terra. Io cercherò comunque di fare il mio, come comunque facevo prima».

LEADER – «Io sto qua da sette anni e quindi ci sta che mi sento un po’ leader. Cerco di aiutare i giovani e i nuovi. Sono qua da molto tempo e spero di restare per tanto tempo. Record di gol? Ci provo».

TIFOSI – «Allo stadio non ci sono tifosi da un anno e mezzo. Qui se ne vedono comunque pochi rispetto all’OIimpico, ma speriamo che si possa rivedere molta gente allo stadio con la nuova stagione»

HAMSIK – «Sicuramente sono simile a lui, ma devo lavorare tanto per arrivare al suo livello».