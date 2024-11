Parma-Lazio, definita la telecronaca e il commento tecnico di Dazn

Parma-Lazio, alla vigilia della partita del Tardini ecco da chi verrà racconterà per l’emittente streaming : i dettagli

Finalmente ci siamo l’attesa sta per essere agli sgoccioli, domenica pomeriggio torna in campo già la Lazio che dovrà vedersela in trasferta contro il Parma di Pecchia per confermarsi al vertice in serie A. Alla vigilia della partita, a raccontarla per Dazn sarà la coppia formata da Riccardo Mancini e Budel