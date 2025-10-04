News
Pagelle Lazio Torino, i TOP e FLOP della partita di Serie A
Pagelle Lazio Torino: ecco i TOP e FLOP della squadra biancoceleste di Sarri e dei granata di Baroni
Ecco le pagelle di Lazio Torino, match valido per quanto riguarda la sesta giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Ecco le valutazioni:
I VOTI
Lazio (4-2-3-1): Provedel 6.5; Hysaj 5.5, Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 6.5 (dal 90’ Lazzari sv); Cataldi 7, Basic 6.5 (dal 67’ Belahyane 5.5); Cancellieri 8, Dia 5 (dal 81’ Noslin sv), Pedro 6 (dal 67’ Isaksen 5); Castellanos 5.5.
Sarri: 5.5
Torino (4-3-3): Israel 5.5; Pedersen 6.5 (dal 79’ Dembele 5.5), Coco 5, Maripán 6, Lazaro 4.5 (dal 63’ Nkounkou 6.5); Casadei 6, Asllani 6, Tameze 6 (dal 70 Masina 8); Ngonge 6, Simeone 6.5 (dal 79’ Gineitis sv), Vlasić 5.5 (dal 70’ Adams 7).
Baroni: 6