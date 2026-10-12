Noslin, la rinascita è completa! Da oggetto misterioso a trascinatore della Lazio: è il miracolo di Gattuso

Tijjani Noslin è tra le più grandi rivelazioni di questo scoppiettante inizio di stagione della Lazio di Gennaro Gattuso: i numeri sono in costante crescita

Tijjani Noslin è uno dei grandi protagonisti dell’inizio di stagione della Lazio di Gennaro Gattuso. L’attaccante olandese, premiato come MVP della sfida contro il Monza, sta vivendo una trasformazione sorprendente: 2 gol e 2 assist nelle prime 5 presenze in Serie A.

La rinascita di Noslin: da oggetto misterioso a protagonista assoluto

Una trasformazione che ha quasi dell’incredibile, una storia di riscatto che potrebbe essere raccontata attraverso le immagini di un film. Tijjani Noslin si sta prendendo la Lazio dopo una stagione complicata, nella quale non era riuscito a esprimere con continuità tutto il proprio potenziale. Oggi, invece, l’ex Hellas Verona rappresenta una delle certezze della formazione allenata da Gennaro Gattuso.

Il tecnico biancoceleste ha trovato nell’olandese un elemento prezioso per il proprio sistema di gioco, capace di interpretare il ruolo di centravanti con caratteristiche differenti rispetto a quelle di un attaccante tradizionale. La fiducia ricevuta dall’allenatore sembra aver restituito entusiasmo e sicurezza a un calciatore che sta finalmente dimostrando le proprie qualità.

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Noslin incanta contro il Monza!

La prestazione offerta contro il Monza, nella sfida disputata ieri allo Stadio Olimpico, rappresenta un’ulteriore conferma del momento positivo attraversato dall’attaccante. Noslin è stato premiato come MVP dell’incontro, riconoscimento che valorizza una prova caratterizzata da grande generosità e qualità.

Non soltanto presenza offensiva, ma anche un contributo importante nella fase di non possesso. L’olandese ha lavorato per aiutare i compagni, partecipando ai ripiegamenti difensivi e offrendo costantemente soluzioni nella costruzione delle azioni.

Particolarmente apprezzabile anche la sua capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo, liberando spazi e favorendo gli inserimenti dei compagni. A queste caratteristiche si aggiunge una crescente precisione nell’ultimo passaggio, fondamentale per trasformare le occasioni costruite dalla squadra in opportunità concrete da gol.

Lazio, i numeri di Noslin fanno sorridere Gattuso

A certificare la crescita di Tijjani Noslin sono soprattutto i numeri. Nelle prime cinque presenze nel campionato di Serie A 2026/2027, l’attaccante ha realizzato 2 reti e fornito 2 assist, partecipando direttamente a quattro marcature della formazione biancoceleste.

Un rendimento significativo, soprattutto considerando le difficoltà incontrate nella precedente annata. Il giocatore sembra aver trovato quella continuità che gli era mancata, riuscendo a incidere non soltanto in zona gol, ma anche nella manovra collettiva.

Gattuso ha trovato una nuova certezza per l’attacco

Il grande merito di Gennaro Gattuso è quello di aver valorizzato le caratteristiche dell’ex Verona, trasformandolo in una risorsa sempre più importante per il reparto avanzato. La mobilità, la disponibilità al sacrificio e la capacità di dialogare con i compagni rendono Noslin un interprete particolarmente interessante per il calcio proposto dall’allenatore.

La strada è ancora lunga e serviranno ulteriori conferme, ma l’inizio di stagione racconta già una storia molto diversa rispetto al passato. Da oggetto misterioso a possibile punto di riferimento offensivo: Noslin vuole continuare a sorprendere e conquistarsi un ruolo sempre più centrale nella Lazio di Gattuso.