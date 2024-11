Nesta sbotta: «Si sta ridicolizzando il calcio con regole folli dimenticando che è uno sport di contatto fisico»

Nesta, l’allenatore dei brianzoli ha parlato a caldo con parole molto dure nei confronti dei torti arbitrali subiti dal Monza: le sue parole

PAROLE – Usciamo con rabbia, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi. Per me c’è un regolamento folle, si sta rovinando il calcio, ricordiamoci che è un sport di contatto. Queste partite spezzettate non piacciono neanche ai tifosi. Il calcio una volta era più semplice, bisogna tornare ad arbitrare come prima. ll regolamento si deve adeguare al calcio non viceversa. Così lo spettacolo viene meno