Moviola Lazio Como, il giudizio unanime sulla prestazione di Fabbri! La disamina sulla sfida contro Fabregas

Moviola Lazio Como, i quotidiani sportivi concordano nel criticare l’arbitro Fabbri per una prestazione incerta e gestita male sotto diversi aspetti

Le analisi delle moviole di Lazio Como pubblicate dai principali quotidiani sportivi sono tutte concordi nel giudicare negativamente la prestazione dell’arbitro Fabbri, che ha mostrato incertezze e una gestione disciplinare discutibile durante l’intera partita.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport definisce la partita «estremamente complessa» per Fabbri, che ci ha «messo (parecchio) del suo». Tra le critiche principali, viene sottolineata la mancata interruzione immediata del gioco dopo lo scontro di testa tra Cancellieri e Valle. Tuttavia, l’episodio chiave resta il rigore non assegnato su Caqueret: un «calcio chiaro e netto destro sul destro» da parte di Taylor, un’infrazione che «era alla portata di Fabbri», ma che è stata corretta solo grazie alla lunga revisione al VAR. Il gol dell’1-0 è stato giudicato regolare, mentre viene fatto notare un possibile fallo non fischiato su Zaccagni prima dello 0-3.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport assegna a Fabbri un 5, evidenziando che il fallo di Taylor su Caqueret era «abbastanza evidente», ma ha richiesto l’intervento del VAR. La gestione dei cartellini è criticata, con il giornale che segnala «qualche giallo di troppo» e l’impressione che nel primo tempo l’arbitro abbia fischiato «falli non tali». Inoltre, viene messo in evidenza un episodio in cui Zaccagni ha rischiato il secondo giallo nella ripresa.

Tuttosport

Tuttosport boccia Fabbri con un 5.5, indicando che «si perde il rigore e il VAR lo corregge». Anche in questo caso, viene criticato l’eccessivo ricorso ai cartellini, con il giornale che scrive che l’arbitro «ricorre troppo facilmente al cartellino».

Sintesi delle critiche

In sintesi, tutti i quotidiani concordano sul grave errore di Fabbri in occasione del rigore per il Como, corretto solo grazie all’intervento del VAR, e sulla gestione generale della gara, che è apparsa insicura e a tratti nervosa. Le critiche si concentrano principalmente sull’incapacità di gestire in maniera equilibrata gli episodi, il ricorso eccessivo ai cartellini e l’errore determinante nel non aver visto il rigore, che ha avuto un impatto importante sull’esito della partita.

LEGGI ANCHE: Sarri esprime il suo punto di vista sul calciomercato: «Il mercato lo fa la società, ma qui sembra che sono tutti in vendita…»